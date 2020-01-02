Сборная России по хоккею встретится с командой Швейцарии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Ранее команды уже 18 раз играли друг против друга в рамках МЧМ.

История личных встреч насчитывает 15 побед россиян, еще два матча завершились вничью. На прошлом молодежном чемпионате мира команды встречались дважды, оба раза победа оставалась за сборной России. На стадии группового этапа россияне выиграли со счетом 7:4, затем победили в матче за третье место — 5:2.

Напомним, четвертьфинал чемпионата мира состоится сегодня, 2 января, в чешском городе Тршинец. Команды выйдут на лед в 14:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Подопечные Валерия Брагина стали третьими в группе В, выиграв два матча из четырех. Швейцария стала второй в группе А, одержав три победы.