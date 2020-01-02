Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Клэбо, который считает, что потерял шансы на победу в общем зачете «Тур де Ски».

«Клэбо проигрывает лишь 26 секунд. Мы знаем, что он очень сильный спринтер, а в этой дисциплине даются 60 бонусных секунд. Так что для него всё возможно», — заявил Крамер, слова которого приводит NRK.

По мнению тренера, интрига будет сохраняться до самого подъема на гору Альпе де Чермис. Он подчеркнул, что первое и второе места сейчас занимают российские лыжники. «Важно, чтобы кто-то из них победил», — сказал Крамер.

Напомним, Александр Большунов возглавляет общий зачет многодневки, на втором месте идет еще один россиянин Сергей Устюгов. Клэбо замыкает тройку лидеров.

Завтра, 3 января, спортсмены пробегут масс-старт в Валь-ди-Фьемме.