Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила прокомментировала свое возвращение в команду на январские этапы Кубка IBU.

Спортсменка отметила, что перед «Ижевской винтовкой» у нее долго не было соревновательной практики. После первого этапа Кубка мира в Швеции биатлонистку отправили на российские старты, однако ехать на них смысла уже не было, так как оставались лишь две гонки на Кубке России.

«Так что «Ижевская винтовка» была моей последней надеждой занять одну из двух позиций на январские этапы Кубка IBU, вернуться в сборную», — сказала Сливко, слова которой приводит «Тюменская арена».

Спортсменка отметила, что Тюменская область оплатила ей двухнедельный сбор в австрийском Обертиллиахе, где она смогла подготовиться к «Ижевской винтовке». По словам спортсменки, в течение недели она тренировалась одна, потом приехала резервная команда Кубка IBU.

Напомним, помимо Сливко, на январских этапах Кубка IBU выступят Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Анна Никулина и Полина Шевнина.