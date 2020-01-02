Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо оценил шансы на победу в многодневке «Тур де Ски».

На данный момент он занимает третье место в общем зачете, проигрывая двум россиянам — Александру Большунову и Сергею Устюгову. От лидера он отстает на 26 секунд. Ранее Клэбо заявил, что борьба за победу для него закончена.

«Конечно, в спринте можно заработать бонусную минуту, но они тоже так просто не сдадутся. Думаю, в лучшем случае я смогу отыграть 30 секунд», — заявил норвежец, слова которого приводит NRK.

Напомним, завтра спортсмены пробегут масс-старт на 15 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спринт запланирован на 4 января, а решающая гонка — масс-старт в гору Альпе де Чермис — состоится 5 января. Победитель будет определен по лучшему времени в общем зачете.