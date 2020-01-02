Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как может измениться Формула-1 с переходом на новый регламент в сезоне-2021.

По мнению россиянина, сезон будет похож на 2014-й год, когда «Мерседес» завладел огромным преимуществом над конкурентами.

«В первые два сезона отрыв лидеров может возрасти, а затем вновь начнёт уменьшаться», —заявил Квят, слова которого приводит GP Blog.

При этом россиянин уверен, что расклад сил в Формуле-1 практически не изменится, так как новые правила не дадут моментального эффекта. Квят подчеркнул, что для изменений требуется время.

Напомним, в конце минувшего сезона Квят подписал новый контракт с «Торо Россо», в следующем сезоне команда сменит название и будет называться «Альфа Таури». Напарником россиянин станет француз Пьер Гасли.