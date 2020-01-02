Российский лыжник Александр Большунов пошутил о том, что норвежец Йоханнес Клэбо не отреагировал на его приглашение. Спортсмен пригласил своего соперника на праздничный торт в честь дня рождения. 31 декабря Большунову исполнилось 23 года.

«Пришёл ли он? Нет. Я очень разочаровался в нём. Я три часа плакал, старался затянуть его в наш отель», — пошутил Большунов, слова которого приводит шведское издание Expressen.

Напомним, на данный момент лыжники выступают на многодневке «Тур де Ски». Большунов идет лидером общего зачета, Клэбо занимает третье место. Между ними располагается еще один россиянин Сергей Устюгов. После неудачи в гонке преследования Клэбо заявил, что уже не сможет бороться за победу в общем зачете. По его мнению, в спринте он сможет отыграть не более 30 секунд.

Завтра, 3 января, на «Тур де Ски» состоится масс-старт на 15 километров, гонка пройдет в Валь-ди-Фьемме.