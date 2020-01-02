Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился ожиданиями от командного турнира АТР Cup, на котором выступит в роли капитана сборной России. Соревнования стартуют завтра, 3 января, в Австралии.

В состав российской команды вошли Даниил Медведев и Карен Хачанов. На пресс-конференции, посвященной турниру, Сафин назвал сборную России «дрим тим» — командой мечты.

«Нам нужно уверенно стартовать. Думаю, у нас достаточно сильная команда для этого. Надеюсь, мы справимся в самом начале, а дальше нам станет легче», — сказал Сафин и добавил, что турнир получится трудным. Слова россиянин приводит The West Australian.

Напомним, сборная России попала в группу D, где также выступят Италия, США и Норвегия. Турнир продлится до 12 января.