Российский лыжник Сергей Устюгов оценил свое выступление на многодневке «Тур де Ски». На данный момент он занимает второе место в общем зачете, уступая своему соотечественнику Александру Большунову.

По мнению спортсмена, гонки в Тоблахе прошли неплохо. Россиянин остался доволен своим выступлением в масс-старте, однако признал, что классическая гонка преследования далась ему тяжело. Устюгов рад, что смог сохранить второе место в общем зачете.

Устюгов подчеркнул, что оставшиеся три гонки будут самыми сложными. Он ожидает тяжелую борьбу в классическом масс-старте на 15 км.

«Но я надеюсь, что кризисная гонка моя была в Тоблахе на преследовании классикой. А так движемся дальше, посмотрим, что будет», — сказал Устюгов на видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

Напомним, ранее появилась информация, что Устюгов может сняться с «Тур де Ски» из-за рождения ребенка. Появление первенца ожидается 10 января.