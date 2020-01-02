Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина поблагодарила Илью Авербуха и Евгению Медведеву за новое ледовое шоу «Волшебник страны Оз».

На своей странице в «Инстаграме» Тотьмянина опубликовала фотографию своих дочерей Елизаветы и Мишель с Медведевой. «Спасибо за сказочное настроение», — написала экс-спортсменка.

Напомним, премьера шоу состоялась в Москве, Медведева дебютировала в нем 31 декабря. Авербух является режиссером и постановщиком проекта, а Медведева исполнила в нем главную роль — Дороти.

Стоит отметить, что фигуристка исполняла свою роль в новых, ещё не обкатанных коньках, так как её ботинки сломались во время чемпионата России. Это произошло на официальной тренировке перед короткой программой.