Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о настрое на командный турнир АТР Cup, который стартует в Австралии завтра, 3 января.

«Если капитан уверен в нас, то я ощущаю вдвое больше уверенности», — заявил Хачанов, слова которого приводит The West Australian. Капитаном российской команды на турнире будет экс-первая ракетка мира Марат Сафин.

Хачанов добавил, что российская команда заранее прибыла в Австралию и успела подготовиться, поэтому с нетерпением ждет старта турнира.

Помимо Хачанова, команду будет представлять пятая ракетка мира Даниил Медведев. Россия попала в группу D, ей соперниками будут сборные Италии, Норвегии и США. Победитель турнира определится 12 января.

Ранее Сафин на пресс-конференции назвал сборную России командой мечты.