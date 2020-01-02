Норвежская лыжница Хейди Венг призналась, что выступление в гонке преследование на «Тур де Ски» далось ей очень тяжело. Спортсменка заняла третье место, на финише обогнав россиянку Наталью Непряеву.

«После финиша у меня не осталось сил. Я была опустошена. Я не могла дышать. Думала, что меня стошнит. Хорошо, что впереди день отдыха», —заявила Венг, слова которой приводит норвежское издание NRK.

Победительницей гонки преследования стала еще одна норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг, второе место заняла ее соотечественница Тереза Йохауг. Непреява стала четвертой, уступив Венг 0,1 секунды. Спортсменок рассудил фотофиниш.

В общем зачете «Тур де Ски» лидирует Йохауг, Остберг идет на второй строчке, Непряева — на третьей. Венг занимает четвертое место. Завтра, 3 января, спортсменки пробегут классический масс-старт в Валь-ди-Фьемме.