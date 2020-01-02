В чешском Тршинце завершился первый период хоккейного матча между сборными России и Швейцарии. Команды встречаются в рамках четвертьфинала молодежного чемпионата мира, счет пока не открыт — 0:0.

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Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд на победу и назвали Россию явным фаворитом. В пользу российской сборной говорит и статистика противостояний: команды встречались 18 раз, в 15 матчах Россия одержала победу.

На групповом этапе Швейцария выступила успешнее России, однако подопечные Валерия Брагина попали в так называемую «группу смерти». Они одержали две разгромные победы — над Канадой и Германией, а также потерпели два поражения — от Чехии и США.

Швейцарцы обыграли Казахстан, Словакию и Финляндию, но проиграли Швеции.