В чешском Тршинце продолжается четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии. После второго периода россияне выигрывают со счетом 3:1.

Все четыре шайбы были заброшены во втором игровом отрезке, до первого перерыва ни одной из команд не удалось отличиться. Счёт был открыт на 22-й минуте матча: точным броском отметился Дмитрий Воронков, реализовавший большинство. В роли его ассистентов выступили Григорий Денисенко и Никита Александров.

На 28-й минуте швейцарский нападающий Гаэтан Жобен сравнял счет, отправив шайбу в ворота Ярослава Аскарова.

За пять минут до сирены на перерыв сборная России вновь вышла вперед благодаря точному броску Александра Хованова, получившего передачу от Денисенко. В оставшееся время россияне успели забросить еще одну шайбу: дубль оформил Воронков, второй раз реализовав большинство.

Бесплатную прямую трансляцию встречи можно посмотреть по ссылке.