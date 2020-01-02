Сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. В четвертьфинальном матче россияне обыграли Швейцарию со счетом 3:1, игра состоялась в Тршинце.

Все четыре шайбы были заброшены во втором периоде. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Воронков, дважды реализовавший большинство. На 22-й минуте он открыл счет, в роли ассистентов выступили Григорий Денисенко и Никита Александров. Он также стал автором победной шайбы, в эпизоде поучаствовали Александр Хованов и Егор Замула.

На 28-й минуте при счете 1:0 швейцарский нападающий Гаэтан Жобен восстановил равновесие, отправив шайбу в ворота Ярослава Аскарова. Россия ответила на этой голом Хованова на 35-й минуте.

Пока неизвестно, кто станет соперником сборной России по полуфинале. Остальные четвертьфинальные матчи еще не состоялись.