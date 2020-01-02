Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым определился с составом игроков, которые отправятся на выездную серию матчей.

Армейцам предстоит провести три встречи: 3 января они в Хельсинки сыграют с «Йокеритом», затем встретятся с «Динамо» в Минске, а завершат серию в Москве матчем со «Спартаком».

С командой отправились три голкипера: Алексей Мельничук, Магнус Хелльберг и Павел Давыдюк. Александр Самонов, таким образом, в ближайших матчах не сыграет.

Кудашов взял на выезд девятерых защитников: Антона Белова, Динара Хафизуллина, Лукаса Бенгтссона, Василия Токранова, Ярослава Дыбленко, Игоря Ожиганова, Артема Земченка, Андрея Зубарева и Артема Зуб.

Также с командой отправились нападающие Миро Аалтонен, Наиль Якупов, Василий Глотов, Артем Швец-Роговой, Александр Дергачев, Владимир Ткачев, Илья Каблуков, Сергей Плотников, Дмитрий Кагарлицкий, Йори Лехтеря, Максим Карпов, Андрей Кузьменко, Йоонас Кемппайнен, Ярнок Коскиранта и Евгений Кетов.

Напомним, несколько игроков СКА сейчас находятся в расположении молодежной сборной России и играют на чемпионате мира. Это голкипер Ярослав Аскаров, защитник Данила Галенюк, нападающие Василий Подколзин и Кирилл Марченко.