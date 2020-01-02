Сборная Канады по хоккею стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. В четвертьфинальном матче канадцы разгромили сборную Словакии со счетом 6:1.

В составе победителей дублем отметился Барретт Хэйтон, еще по одной шайбе забросили Коннор Макмайкл, Джейкоб Бернард-Докер, Лиам Фуди и Алекси Лафренье. Автором единственного гола словацкой команды стал Оливер Окульяр.

Соперник сборной Канады определится позднее. Сегодня в Чехии состоятся еще два четвертьфинальных матча: США сыграет с Финляндией, Швеция — с хозяевами турнира чехами.

Первым полуфиналистом чемпионата стала сборная России, обыгравшая Швейцарию со счетом 3:1. Дмитрий Воронков оформил дубль, еще одну шайбу забросил Александр Хованов. В составе сборной Швейцарии гол забил Гаэтан Жобен.