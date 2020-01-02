В итальянском Валь-ди-Фьемме состоится мужской масс-старт в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 15 километров классическим стилем. Гонка будет проходить сегодня, 3 января, лыжники выйдут на старт в 17:15 по московскому времени.

На данный момент лидером общего зачета идет россиянин Александр Большунов, он вышел на первое место после победы в гонке преследования. С отставанием в 16 секунд вторую строчку занимает еще один российский лыжник Сергей Устюгов. Замыкает тройку лидеров норвежец Йоханнес Клэбо.

По мнению Клэбо, он уже проиграл лидерство в общем зачете и не сможет навязать борьбу, так как плох в дистанционных гонках. Он рассчитывает отыграть около 30 секунд в спринте, который состоится завтра, но уверен, что этого будет недостаточно.