СКА на выезде встретится с финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 3 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в свое активе 61 очко после 43 матчей. «Йокерит» располагается на четвертой строчке с 55 очками после 41 встречи.

В предыдущем матче армейцы на выезде проиграли череповецкой «Северстали» в овертайме. До этого подопечные Алексея Кудашова одержали три победы подряд — над «Металлургом», «Барысом» и «Сибирью».

«Йокерит» в предыдущем матче на своей арене обыграл подмосковный «Витязь», а перед этим потерпел выездное поражение от «Сочи».