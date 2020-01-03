В итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» состоится женский масс-старт на 10 километров классическим стилем. Гонка будет проходить сегодня, 3 января, и начнется в 15:15 по московскому времени.

На данный момент во главе общего зачета многодневки идут две норвежки. На первой строчке располагается Тереза Йохауг, на второй — Ингвильд Флюгстад Остберг, отстающая на 22 секунды. Замыкает первую тройку россиянка Наталья Непряева, ее отставание также составляет 22 секунды.

Помимо сегодняшней гонки, спортсмкам предстоит еще дважды выйти на старт. 4 января состоится спринт классическим стилем, а победитель многодневки определится 5 января. Лыжницы пробегут масс-старт в гору Альпе де Чермис. Гонка впервые будет проходить в таком формате, раньше победитель определялся в пасьюте