Французская фигуристка Лорин Лекавалье сдала положительную допинг-пробу, в которой был обнаружен наркотик. Об этом сообщает издание L’Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции.

Отметим, в соревнованиях Лекавалье не принимает участия с сентября. Она планировала принять участие в двух этапах Гран-при — во французском Гренобле и в Москве. По информации от ISU, причиной снятия были медицинские показания. После этого фигуристка не приняла участие в чемпионате Франции по фигурному катанию.

Пока неизвестно, будут ли дисквалифицировать фигуристку и какой вариант наказания ее может ждать, официально информацию не обнародовали.

Напомним, в январе 2019 года Лорин Лекавалье заняла пятое место на чемпионате Европы в Минске. На чемпионате мира ее лучший результат — 14-е место в сезоне-2017/18. Лекавалье является чемпионкой Франции, пять раз она выигрывала серебро.