Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Монреаль Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все три шайбы были заброшены в третьем периоде: на выстрел Энтони Чирелли на первой минуте ответил Джефф Питри (на пятой). На 8-й минуте победную шайбу в матче забросил россиянин Никита Кучеров. Отметим, нападающий «Тампы» завершил матч с показателем полезности «+1».

Первой звездой встречи был признан вратарь «Лайтнинг», россиянин Андрей Василевский. Он отразил за матч 38 бросков из 39 и смог принести команде победу.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на льду более 20 минут и завершил матч с показателем полезности «0».