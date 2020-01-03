Сборная России по теннису начинает выступления на турнире ATP Cup матчем против команды Италии. Командный турнир проходит в Австралии.

Бесплатную прямую полную трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

На 12:30 запланировано начало матча Карена Хачанова против Стефано Травалья. После этого в поединке сойдутся Даниил Медведев и Фабио Фоньини, пока их матч запланирован на 14:00.

После сольных игр в рамках матча Россия — Италия состоится и парная встреча: Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют против Симоне Болелли и Фабио Фоньини.

В группе D, где находятся сборные России и Италии, также играют команды США и Норвегии. Матч Россия — США пройдет 5 января, матч Россия — Норвегия — 7 января. Всего в турнире принимают участие 24 сборных.