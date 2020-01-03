Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала о том, как проходило их расставание и почему в браке возник разлад.

В интервью ютуб-каналу «Вера в большом городе» Анна рассказала, что роли в их семье изначально были распределены неверно. «Все происходило только через его одобрение: можно ли я пойду на день рождения, можно ли я куда-то отлучусь, в 6 вечера — комендантский час», — рассказала супруга тренера, отметив, что такая ситуация ее мучила и сильно выматывала.

Также Анна Семак отметила в интервью вину обоих супругов — ведь все происходило с ее молчаливого согласия. Супруга тренера поняла, что нужно что-то менять, они с Сергеем расстались, а затем встретились абсолютно другими людьми.

«Мы стали прежде всего друзьями, мы стали партнерами, мы стали доверять другу, рассказывать свои мысли и секреты», — сказала Анна Семак.

Напомним, осенью прошлого года Анна и Сергей Семаки вновь поженились.