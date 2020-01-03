Шведская лыжница Стина Нильссон вынуждена была сняться с многодневки «Тур де Ски» из-за травмы.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, у спортсменки обнаружили трещину в ребре. После возвращения домой в Швецию Нильссон прошла обследование у медиков, предварительные прогнозы возвращения Нильссон в строй — один или два месяца без гонок.

Отметим, на этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде Нильссон заняла 24-е место в первой гонке и заплакала после финиша.

Напомним, сейчас лыжники находятся в итальянском «Валь-ди-Фьемме», где пройдут три финальные гонки многодневки «Тур-де-Ски»: масс-старт классическим стилем, классический спринт и масс-старт в гору на 9 километров свободным стилем.