Россия начала матч с Италией на ATP Cup в Австралии

Сборная России по теннису начала выступления на турнире ATP Cup матчем группового этапа против команды Италии. Командный турнир проходит в Австралии.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.

В 12:30 по московскому времени стартовал матч в одиночном разряде: Карен Хачанов выступает против Стефано Травалья. После этого в поединке сойдутся Даниил Медведев и Фабио Фоньини, пока их матч запланирован на 14:00.

После сольных игр в рамках матча Россия — Италия состоится и парная встреча: Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют против Симоне Болелли и Фабио Фоньини.