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  • 15:01,  3 января 2020
Теннис
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Россия начала матч с Италией на ATP Cup в Австралии

Россия начала матч с Италией на ATP Cup в Австралии
Даниил Медведев. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Сборная России по теннису начала выступления на турнире ATP Cup матчем группового этапа против команды Италии. Командный турнир проходит в Австралии.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.

В 12:30 по московскому времени стартовал матч в одиночном разряде: Карен Хачанов выступает против  Стефано Травалья. После этого в поединке сойдутся Даниил Медведев и Фабио Фоньини, пока их матч запланирован на 14:00.

После сольных игр в рамках матча Россия — Италия состоится и парная встреча: Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют против Симоне Болелли и Фабио Фоньини.

В группе D, где находятся сборные России и Италии, также играют команды США и Норвегии. Матч Россия — США пройдет 5 января, матч Россия — Норвегия — 7 января. Всего в турнире принимают участие 24 сборных.

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