Россия начала матч с Италией на ATP Cup в Австралии

Сборная России по теннису начала выступления на турнире ATP Cup матчем группового этапа против команды Италии. Командный турнир проходит в Австралии.
Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.
В 12:30 по московскому времени стартовал матч в одиночном разряде: Карен Хачанов выступает против Стефано Травалья. После этого в поединке сойдутся Даниил Медведев и Фабио Фоньини, пока их матч запланирован на 14:00.
После сольных игр в рамках матча Россия — Италия состоится и парная встреча: Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют против Симоне Болелли и Фабио Фоньини.
В группе D, где находятся сборные России и Италии, также играют команды США и Норвегии. Матч Россия — США пройдет 5 января, матч Россия — Норвегия — 7 января. Всего в турнире принимают участие 24 сборных.
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