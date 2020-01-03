Бойцовский промоушен UFC презентовал промо-ролик к первому бою ирландца Конора Макгрегора после возвращения в октагон. На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Макгрегор сразится с американцем Дональдом Серроне.

Ролик можно увидеть в социальных сетях UFC.

Турнир UFC 246 пройдет уже в этом месяце: ивент запланирован на 18 января.

Отметим, в России бой Конора Макгрегора против Дональда Серроне в прямом эфире покажут по телеканалу РЕН ТВ.

Ранее Конор Макгрегор выходил в октагон в 2018 году, на турнире UFC 229 он досрочно проиграл чемпиону UFC в легком весе, россиянину Хабибу Нурмагомедову, а затем на полгода был дисквалифицирован за птасовку после боя.