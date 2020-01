Бойцовский промоушен UFC презентовал промо-ролик к первому бою ирландца Конора Макгрегора после возвращения в октагон. На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Макгрегор сразится с американцем Дональдом Серроне.

Ролик можно увидеть в социальных сетях UFC.

No better way to open a decade!

🇮🇪 @TheNotoriousMMA vs 🤠 @CowboyCerrone

1️⃣7️⃣ DAYS AWAY! #UFC246 pic.twitter.com/vxdXo0w08C

— UFC (@ufc) January 1, 2020