В первом матче сезона петербургский СКА сегодня, 3 января, встретится с финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь. Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени, данная встреча станет первой игрой СКА в 2020 году.

На данный момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в свое активе 61 очко после 43 матчей. «Йокерит» располагается на четвертой строчке с 55 очками после 41 встречи.

В предыдущем матче армейцы на выезде проиграли череповецкой «Северстали» в овертайме. До этого подопечные Алексея Кудашова одержали три победы подряд — над «Металлургом», «Барысом» и «Сибирью».