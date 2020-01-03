Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 3 января, проведет первый матч года против команды «Олимпия» Милан в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Игра пройдет в Милане на площадке «Медиоланум-Арены».

Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

«Зенит» на данный момент сыграл в регулярном чемпионате Евролиги 16 матчей, четырежды одержав победы. Команда Жоана Плазы с начала сезона одержала победы над греческим «Олимпиакосом», литовским «Жальгирисом», турецким «Фенербахче» и французским АСВЕЛом. Сейчас команда из Петербурга располагается на последнем месте в турнирной таблице Евролиги, имея 12 очков. У литовского «Жальгириса», идущего 17-м, на три очка больше, однако команды сыграла уже 17 матчей, а не 16.

На счету миланской «Олимпии» восемь побед и восемь поражений в регулярном чемпионате Евролиги.