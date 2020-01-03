Российский нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба может перебраться в чемпионат Турции по футболу.

Как сообщают Sabah.com.tr, в услугах Дзюбы заинтересован стамбульский «Галатасарай». Команда на данный момент нуждается в нападающем и хочет приобрести игрока в январе.

По оценкам экспертом, трансферная стоимость Артема Дзюбы на данный момент составляет 16 миллионов евро. Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года, никакой официальной информации о продлении соглашения не поступало. Если игрок в ближайшие полгода не продлит контракт с клубом, он может начать вести переговоры с другими клубами.

После 18 туров чемпионата России по футболу сезона-2019/20 Артем Дзюба лидирует по количеству голов и результативных передач. Он стал автором 11 мячей, а также сделал 9 голевых пасов.