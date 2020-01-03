На командном турнире по теннису ATP Cup перед матчем Бельгии с Молдавией по ошибке включили неправильный гимн.

Организаторы турнира перепутали страны, включив вместо национального гимна Молдавии гимн Румынии. Информацию об этом сообщает портал The West Australian.

Позже пресс-служба турнира опубликовала официальные извинения перед сборной Молдавии от ATP Cup. «Мы приносим свои искренние извинения и лично извинились перед командой Молдавии», — сообщается в заявлении на официальном сайте.

Отметим, в этом матче победу одержала сборная Бельгии.

Напомним, турнир ATP Cup стартовал сегодня, 3 января, в Австралии. Призовой фонд турнира составляет 15 миллионов долларов. Отметим, в турнире принимают участие 24 сборных, они разделены на 6 групп.