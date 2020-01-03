СМИ: «Сампдория» не хочет выкупать Ригони, он не провел нужное количество матчей

Аргентинский нападающий итальянской «Сампдории» Эмилиано Ригони может в ближайшее время вернуться в петербургский «Зенит».

По информации портала SampNews24, итальянский клуб не хочет выкупать Ригони после окончания аренды. В соглашении прописаны условия выкупа аргентинца: если к концу аренды футболист сыграет 20 матчей за клуб, то выкуп будет возможен. Однако на данный момент Ригони сыграл за «Самдорию» всего 10 матчей во всех турнирах, на его счету одна голевая передача.

Помимо этого «Сампдория» может также разорвать арендное соглашение в межсезонье, в таком случае игрок вернется в расположение «Зенита» уже зимой.