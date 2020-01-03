Тренер фарм-клуба «Зенита», экс-футболист Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с санкциями WADA в сторону российского спорта.

Слова Радимова цитирует портал РИА Новости. По словам экс-футболиста, на Олимпиаду необходимо ехать даже без флага. «Что касается WADA, то забейте вы на неё! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы – русские», — отметил Радимов, добавив, что боксеры отказались выступать в Токио без флага, но надо ехать.

«Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном», — сказал Радимов, отметив, что русские знают, какой у них гимн, какая страна и кто они есть.

Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию от мирового спорта на 4 года