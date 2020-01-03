В итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» стартовал женский масс-старт на 10 километров классическим стилем.

На данный момент во главе общего зачета многодневки идут две норвежские спортсменки. На первой строчке располагается Тереза Йохауг, на второй — Ингвильд Остберг, отстающая на 22 секунды. Замыкает первую тройку россиянка Наталья Непряева, ее отставание от Йохауг также составляет 22 секунды.

Отметим, сегодня, 3 января, также состоится и мужской классический масс-старт. Лыжники пробегут 15 километров, старт гонки назначен на 17:15 по московскому времени.

Завершится многодневка «Тур де Ски» в воскресенье, 5 января. Мужчины и женщины пробегут гонку с общего старта в гору, лыжники будут использовать свободный стиль и преодолеют дистанцию в 9 километров.