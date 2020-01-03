Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Стефано Травалью в рамках матча Россия — Италия на командном турнире ATP Cup в Австралии.

Встреча заняла два сета, счет по партиям 7:5, 6:3 в пользу россиянина. Ранее эти теннисисты не встречались между собой на корте. Теннисисты провели на корте 1 час и 28 минут. Во время первого сета Хачанов проигрывал со счетом 1:5, однако затем выиграл шесть геймов подряд.

В следующем поединке матча Россия — Италия россиянин Даниил Медведев, являющийся пятой ракеткой мира, сыграет против Фабио Фоньини.

После сольных игр в рамках матча Россия — Италия состоится и парная встреча: Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют против Симоне Болелли и Фабио Фоньини. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.