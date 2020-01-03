Молодежная сборная России по хоккею сегодня, 4 января, сыграет с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею U20. Турнир проходит в эти дни в Чехии.

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Игра пройдет в Остраве на стадионе «Остравар-Арена».

Отметим, сборная России в четвертьфинале со счетом 3:1 обыграла сборную Швейцарии.

Сборная Швеции по хоккею не проиграла на турнире ни одного матча. На групповом этапе молодёжка «тре крунур» обыграла Финляндию, Швейцарию, Казахстан и Словакию. В четвертьфинале турнира в Остраве Швеция разгромила хозяйку турнира Чехию со счетом 5:0.

В параллельном полуфинале между собой сыграют сборные Канады и Финляндии. Игра состоится также в Остраве, однако позже: начало запланировано на 21:00 по московскому времени.