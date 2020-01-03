Российский нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов перестал скрывать свою возлюбленную и показал в своем профиле в «Инстаграме» их совместную фотографию.

Избранницей Федора Смолова стала младшая внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева, ей сейчас 17 лет. Футболист поделился фотографией с отдыха, на которой он изображен в компании друзей и своей девушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 2 Янв 2020 в 7:46 PST

Также еще одна фотография с Юмашевой появилась в «сторис». Разница в возрасте у возлюбленных составляет 12 лет.

Ранее Федор Смолов долгое время встречался с российской моделью, обладательницей титула «Мисс Россия» Викторией Лопыревой, однако они расстались в 2015 году.