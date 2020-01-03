Лондонский «Челси» в ближайшее время может вернуться к варианту с покупкой нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.

Информацию об этом сообщает британское издание Evening Standard.

По информации СМИ, после блокировки французским «Лионом» трансфера Муссы Дембеле «Челси» был вынужден переключиться на альтернативные варианты. В планах у главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда была покупка форварда на смену основному нападающему команды Тэмми Абрахаму.

Отметим, Федор Чалов является воспитанником системы ЦСКА и выступает за клуб с 2016 года. На данный момент игроку 21 год. Ранее английские СМИ писали о том, что в покупке Чалова заинтересован «Брайтон», идущий на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.