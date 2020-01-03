Норвежская лыжница Астрид Якобсен стала победительницей классического масс-старта в Валь-ди-Фьемме, который прошел в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Серебро в гонке завоевала шведская лыжница Эбба Андерссон, проигравшая лидеру 0,4 секунды, бронза у представительницы Германии Катарины Хенниг, она финишировала 1 секунду спустя.

Фавориты гонки с общего старта Ингвильд Остберг и Тереза Йохауг незадолго до финиша попали в столкновение в лидерской группе и отстали, проиграв на финише чуть более 6 секунд.

Россиянка Наталья Непряева финишировала в классическом масс-старте на шестом месте. Она проиграла Якобсен 15,5 секунды. В двадцатку сильнейших вошли еще две россиянки: Алиса Жамбалова завершила гонку на 15-й строчке, Яна Кирпиченко смогла приехать к финишу 19-й. Лидия Дуркина заняла в классическом масс-старте 24-е место.