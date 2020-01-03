В итальянском Валь-ди-Фьемме начался мужской масс-старт, гонка проходит в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Спортсмены бегут дистанцию в 15 километров классическим стилем.

На данный момент лидером общего зачета идет россиянин Александр Большунов, он вышел на первое место после победы в гонке преследования. С отставанием в 16 секунд вторую строчку занимает еще один российский лыжник Сергей Устюгов. Замыкает тройку лидеров норвежец Йоханнес Клэбо, он проигрывает Большунову 26 секунд.