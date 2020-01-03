Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о том, каким образом ему нужно будет пробежать классический масс-старт в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски».

По словам Клэбо в интервью NRK, если Большунов пойдет с такой же скоростью, что и в пасьюте в Тоблахе, то всем будет проблематично удержаться за ним. «Тогда нужно просто вцепиться покрепче. Каждая секунда на счету», — сказал Клэбо.

Как считает норвежец, ему нужно постараться собрать как можно больше бонусных секунд в масс-старте, а если день будет хорошим, то пробовать убежать. «Но самое главное – не проявить чрезмерное рвение», — сказал лыжник.

Напомним, классический масс-старт в Валь-ди-Фьемме стартует сегодня, 3 января, в 17:15 по московскому времени.