Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев в трех сетах победил Фабио Фоньини и помог России победить в первом матче группового этапа ATP Cup в Австралии.

Отметим, первый сет Даниил Медведев проиграл со счетом 1:6, затем второй сет он выиграл со счетом 6:1, а третий — со счетом 6:3. Ранее эти спортсмены встречались на корте четыре раза, три победы на счету россиянина, одна — на счету итальянца.

Ранее Карен Хачанов в двух сетах обыграл итальянца Стефано Травалью в первой игре матча, таким образом Россия победила Италию со счетом 2:0 в первом туре. Парный матч между Медведевым, Хачановым и Фоньини, Болелли не будет иметь влияния на результат.

В следующем туре Россия сыграет против команды США, матч пройдет 5 января.