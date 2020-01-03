Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева проведет мастер-класс по фигурному катанию в Парке Горького в Москве.

Об этом сообщает «Инстаграм» ГК «Самолёт». Мероприятие состоится в последний день новогодних праздников — 8 января, место проведения мастер-класса — каток «Восход». Для того, чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо зарегистрироваться. Начало мастер-класса назначено на 18:00.

Сообщается, что Евгения Медведева поделится со всеми прибывшими техникой и секретами катания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Самолет (@samoletdevelopment) 3 Янв 2020 в 2:17 PST

Напомним, с 30 декабря по 7 января Евгения Медведева играет главную роль в новогоднем спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», спортсменка исполняет роль Дороти. Представления проходят на «ЦСКА-Арене в Москве».