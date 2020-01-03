Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт рассказал, о каком несостоявшемся бое он сожалеет больше всего.

Слова Уайта приводит портал MMAJunkie. Как заявил глава UFC, единственный несостоявшийся бой, о котором он жалеет, это битва Брока Леснера против Федора Емельяненко, который планировали провести на Texas Stadium.

«Я не смог договориться с Федором. Мы были близки к его подписанию незадолго до смерти его отца. Мы почти были у цели», — сказал Уайт, отметив, что на встрече все прошло хорошо, а соперник Емельяненко хотел драться против него. Однако затем скончался отец россиянина, и боец перестал выступать на какое-то время.

Напомним, в конце декабря Федор Емельяненко провел свой последний бой в Японии, отправив в нокаут Куинтона Джексона.