Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал победителем масс-старта в Валь-ди-Фьемме в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Спортсмен преодолел дистанцию в 15 километров классическим ходом за 39 минут и 51 секунду. Вторым финишировал Сергей Устюгов, проиграв Клэбо 0,7 секунды. На третьем месте финишировал Александр Большунов, текущий лидер общего зачета «Тур де Ски». Он проиграл Клэбо одну секунду.

Четвертое место у еще одного россиянина Андрея Ларькова, он уступил результату Клэбо 4,4 секунды. Денис Спицов стал в масс-старте седьмым, он проиграл результату лидера 13,7 секунды.

Артем Мальцев пришел к финишу 12-м, проиграв чуть более 19 секунд на финише, Андрей Мельниченко и Иван Якимушкин также вошли в топ-20, уступив 29 и 39 секунд соответственно.

Завтра лыжники пробегут спринты классическим ходом, начало назначено на 13:25 по московскому времени.