В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме сегодня, 4 января, пройдут спринтерские гонки.

Ранее спринт уже проходил в швейцарском Ленцерхайде, там победителями стали Йоханнес Клэбо и Анамария Лампич. Гонку спортсмены бежали свободным стилем.

Начало финальных забегов назначено на 13:25 по московскому времени, до этого спортсмены пробегут квалификацию. 30 лучших спортсменов по времени квалифицируются в четвертьфиналы, затем пройдут два полуфинала и финал.

Вчера, 3 января, в Валь-ди-Фьемме прошли масс-старты на 15 км, победителями стали норвежцы Астрид Якобсен и Йоханнес Клэбо.

Завершится многодневка «Тур де Ски» 5 января масс-стартом в гору, лыжники побегут 9 километров свободным стилем.