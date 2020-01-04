Российский фигурист-одиночник Макар Игнатов поделился в своем «Инстаграме» видео, на котором он исполняет новый четверной прыжок.

Спортсмен поделился видеороликом с тренировки в Академии фигурного катания, где он чисто исполняет четверной риттбергер. В своих программах Игнатов ранее вставлял только четверной сальхов и четверной тулуп.

Также на видео Игнатов исполняет комбинацию из двух сложнейших прыжков — четверного сальхова и тройного акселя. «Врываемся в 2020», — подписал ролик Игнатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makar Ignatov (@makar_ignatov) 3 Янв 2020 в 7:59 PST

Напомним, Макар Игнатов стал четвертым на чемпионате России, он является первым запасным в составе сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы. В ноябре 2019 года Игнатов впервые стал призером этапа серии Гран-при, став третьим на Rostelecom Cup.