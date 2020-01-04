Российский лыжник, спринтер Глеб Ретивых рассказал о том, какие задачи у него были на классический масс-старт в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски» и почему он занял в гонке последнее место.

По словам Ретивых, его задача состояла в том, чтобы взять на первом круге бонусные очки и разогнать группу. После этого россияне держали темп, да и норвежец Клэбо не мог отдохнуть, поскольку поддерживал группу. Несмотря на победу Клэбо в итоге, тактика России повлияла на итог, как считает Ретивых. Российские лыжники заняли второе, третье и четвертое места.

«Так что командная тактика сработала, а я, после того как выполнил свою задачу, пошел отдыхать, откатываться и готовиться к завтрашнему спринту», — сказал Ретивых в интервью Матч ТВ.

Напомним, сегодня, 4 января, лыжники побегут на «Тур де Ски» спринты классическим стилем.