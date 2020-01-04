Три российских лыжницы смогли пробиться в четвертьфинал спринтерской гонки классическим стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В тридцатку лучших по итогам квалификации вошли Наталья Непряева, Алиса Жамбалова и Лидия Дуркина.

По итогам распределения Непряева, показавшая шестое время, побежит в первом четвертьфинале, у нее в соперницах будут такие именитые лыжницы, как норвежка Тереза Йохауг и американка Джессика Диггинс. Алису Жамбалову также определили в первый четвертьфинал.

Лидия Дуркина побежит в третьем четвертьфинале, она будет соперничать со шведкой Йонной Сундлинг и норвежкой Тириль Венг.

Финальные забеги спринтов начнутся в 13:25 по московскому времени.