Кажется, если оглянуться назад и посмотреть на российский биатлон в 2019 году — останутся одни скандалы и распри. А ведь для наших спортсменов этот год был весьма неплохим, если посмотреть на результаты отдельных этапов и гонок.

Nevasport вспоминает все главные события 2019 года в российском биатлоне и биатлоне мировом.

Скандалы, скандалы, скандалы… и медали

Не будем останавливаться на ворошении грязного белья, просто перечислим самые нашумевшие скандалы прошлого года, чтобы увидеть масштаб трагедии:

Скандал с невыступлением Александра Логинова на чемпионате Европы в Раубичах из-за незнания регламента;

Скандал с пропуском допинг-тестом Маргариты Васильевой и ее последующая дисквалификация;

Скандал с отказом Гараничева бежать эстафету на ЧМ в Хохфильцене;

Скандал со сменой тренерского состава;

Скандал с отбором в сборную России в Тюмени;

Скандалы с отправлением Антона Бабикова и Дмитрия Малышко на Кубок России.

Будем надеяться, что руководство СБР загадало в новогоднюю ночь больше не попадать в подобные передряги в 2020 году.

В прошедшем году было и достаточно много успехов: медали Екатерины Юрловой-Перхт и Александра Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде, второе место Логинова в общем зачете Кубка мира, возвращение в строй Екатерины Глазыриной и отличная работа на ЧМ по летнему биатлону и Кубке IBU, прорыв Светланы Мироновой и ее лидерство в женской сборной России. Уже в начале января можно будет увидеть, продлятся ли позитивные изменения в российской дружине.

Живем по критериям

В 2019 году одним из самых частых слов, сопровождающих биатлонные баталии, было слово «критерии». Из-за критериев подготовку со сборной не проходил Максим Цветков (хотя он эти самые критерии выполнил), из-за критериев случилось сразу несколько скандалов с составом сборной России.

В 2020 году ждем, что работа начнется над изменением этих самых критериев, ведь однобокость и губительность для спортсменов уже была доказана не раз.

«Инстаграм» Куклиной — прорыв года в общении с болельщиками

Сейчас «Матч ТВ» стал освещать этапы еще более подробно, и не обращать внимания на это нельзя, однако редко спортсмены сами выходят на контакт. Да и сами флеш-интервью часто даются впопыхах и общими фразами — российские биатлонисты воспринимают медиа как обязанность.

Одна из таких биатлонисток — Лариса Куклина, в этом году закрепившаяся в основе сборной России. Она активно выкладывала посты на своей странице в «Инстаграме», проводила для любителей биатлона мероприятия, розыгрыши и открытые тренировки — на одной из таких побывал и Nevasport.

Кто ушел в 2019-м?

В 2019 году с биатлоном закончила вторая Магдалена Нойнер немецкого биатлона — повесила винтовку на гвоздь Лаура Дальмайер. Спортсменка после завершения сезона поняла, что перестала находить мотивацию для участия в гонках и пора открыть дверь для чего-то нового. Ушла из спорта и Анастасия Кузьмина, так и не выиграв Большой хрустальный глобус.

Также официально о своем уходе из биатлона, наконец, сообщила Габриэла Коукалова, пропустившая два сезона из-за проблем со здоровьем. У чешки тоже началась новая жизнь — она посвятила себя семье и участию в телевизионном шоу «Танцы со звездами».

В мужском биатлоне пелотон остался без шведа Фредерика Линдстрема и француза Симона Фуркада.