Российская фигуристка, выступающая по юниорам, Виктория Васильева рассказала о том, на кого из фигуристок ей бы хотелось быть похожей.

В ролике на собственном ютуб-канале Vika Vasilyeva спортсменка ответила на вопросы подписчиков и отметила, что для нее в фигурном катании идеала не существует — кто-то хорош в одном, кто-то в другом, и равняться ей не на кого.

Также фигуристка заявила, что хотела бы быть похожей на Елизавету Туктамышеву. «Характером боевым. В 22 года прыгнуть четверной прыжок — это надо постараться, преодолеть себя», — сказала Васильева. Также фигуристке нравится характер Евгении Медведевой.

Напомним, Виктория Васильева снялась с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске, также в этом сезоне она смогла пробиться в финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.